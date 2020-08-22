"أوس أوس" ينشر صورة من كواليس "صباحية مباركة" بحضور خالد جلال

نشر الفنان "أوس أوس"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام"، صورة من كواليس العرض المسرحي "صباحية مباركة" بصحبة المخرج خالد جلال وعلي ربيع.

وعلق "أوس أوس"، قائلا "امبارح نورنا في المسرح أستاذي وأخويا الكبير والأب الروحي أ. خالد جلال يعني مركز الإبداع الفني وأجيال كتير اتخرجت من تحت إيده، شرفتنا ونورتنا وانبسطت جدا بوجود حضرتك معانا واتشرفنا كمان بحضور المخرجة سارة وفيق والمنتجة الجميلة شهد رمزي".

وأضاف "أوس أوس": "طبعا اتشرفنا بحضور العسل أبو دم خفيف عم سعفان شكرا لوجودكم معانا ونتمنى يكون العرض عجبكم واتبسطوا ومستمرين معاكو كل أسبوع كل يوم خميس وجمعة وسبت الساعه 8 مساء على مسرح جراند نايل تاور".

ويشارك في بطولة المسرحية، أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، وعدد من الفنانين الشباب.