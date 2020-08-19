وزيرة الصحة: إجمالي عدد المتبرعين بالبلازما حتى الآن 508 أشخاص

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إجمالي عدد المتبرعين بالبلازما حتى الآن في المركز القومي والمراكز الإقليمية لنقل الدم على مستوى الجمهورية إلى 508 متبرعين.

وفيما يتعلق بصرف العلاج للمخالطين والعزل المنزلي، أشارت وزيرة الصحة في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، إلى أن عدد الحقائب الوقائية المنصرفة للمخالطين كبار بلغت 144385 حقيبة، وللأطفال 46981 حقيبة، فيما بلغ عدد حقائب الأدوية والمستلزمات الوقائية المنصرفة للمصابين الذين خضعوا للعزل المنزلي 30971 حقيبة.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى موقف المستشفيات المستقبلة للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"، موضحة أنه يوجد 320 مستشفى عامة ومركزية على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات، هذا إلى جانب 77 مستشفى حميات وصدر، و53 معملاً متخصصا لإجراء التحاليل الخاصة بالفيروس.