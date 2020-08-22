مسرحية "المتفائل" ترفع لافتة كامل العدد لليلة العاشرة

أعلن المسرح القومي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نجاح العرض المسرحي "المتفائل"، المأخوذة عن رواية "كانديد" للكاتب فولتير، والذي رفع لافتة كامل العدد في ليلته العاشرة حتى الآن، مع حرص الجمهور على ارتداء الكمامات واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

مسرحية "المتفائل" بطولة سامح حسين وسهر الصايغ ومجموعة من الفنانين منهم: يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي، بجانب مجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، إعداد وإخراج إسلام إمام.