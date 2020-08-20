سامح حسين يروج لعرض "المتفائل" ويكشف مواعيد عرضه

أعلن الفنان سامح حسين عبر حسابه بموقع "إنستجرام" مواعيد عرض مسرحيته "المتفائل".

ونشر حسين، "بوستر" مسرحية "المتفائل" بصحبة سهر الصايغ، وعلق قائلا "المسرحية الكوميدية الاستعراضية، المتفائل، تعرض ايام السبت والخميس والجمعة من كل أسبوع ان شاء الله، الساعة 8".

مسرحية "المتفائل" بطولة سامح حسين وسهر الصايغ ومجموعة من الفنانين منهم: يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.