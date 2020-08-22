مطربو الأغنيه الشعبية يتحدون في مواجهة مطربي المهرجانات

في ظل انتشار أغاني المهرجانات وتراجع الأغنية الشعبية، قرر عدد من المطربين الشعبيين تسجيل دويتوهات غنائية تشهد عودتهم للساحة الغنائية مره أخرى.

فقد انتهى المطرب الشعبي محمود الليثي من تصوير كليب جديد يجمعه بالثنائي عبدالباسط حمودة وأحمد شيبة، في أغنية تحمل عنوان "حملوني" وهي من ألحان محمود الليثي وتوزيع باسم منير، وستكون الأغنية الدعائية لفيلم "صابر وراضي" لأحمد أدم، ومن المقرر أن يتم طرحها قبل طرح الفيلم بالسينمات.

كما يستعد المنتج هاني محروس في الفترة القادمة لطرح أغنية جديدة تجمع بين المطرب مصطفى حجاج والمطرب الشعبي رضا البحراوي، وكان قد انتهى "محروس" من تصوير فيديو كليب أغنية "ابويا قال لي زمان" بمنطقة روض الفرج، ومن المقرر طرح الفيديو كليب في الأيام القليلة القادمة.

وأثناء التحضير للأغنية اقترح "حجاج"، على المنتج هاني محروس مشاركة رضا البحراوي في غناء الأغنية ليتواصل هاني مع رضا لاقتراح الفكرة فيلبي على الفور البحراوي طلب هاني محروس ويرحب بالغناء مع مصطفى حجاج وهو الأمر الذي يصف مشاعر المنافسة الشريفة في مجال الغناء الشعبي باسمين كبيرين مثل حجاج والبحراوي.

الأغنية من كلمات أحمد سامي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إسلام شيبسي، والفيديو كليب تم تصويره بمنطقة روض الفرج.

فيديو كليب أغنية "أبويا قال لي زمان" فكرة ورؤية فنية المنتج هاني محروس واستعان فيه بالمخرج محمد عبدالجواد ومخرج منفذ فتحي السيد ومدير تصوير سامح فوزي.