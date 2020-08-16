محمود الليثي لـ"هيفاء وهبي": "عارف إني هكسر قلبك.. بس أنا مرتبط"

علق الفنان محمود الليثي على ظهور الفنانة هيفاء وهبي في أول حلقات برنامج "Snl بالعربي" في موسمه الجديد، أمس السبت.

وكتب "الليثي" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "أنا عارف إني هكسر قلبك بالكلمة دي بس أنا آسف يا هيفا.. أنا مرتبط".

وحلت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي ضيفة أولى حلقات برنامج "Snl بالعربي" في موسمه الجديد، حيث ظهرت هيفاء خلال الحلقة وهي تغني وتمثل وقدمت حلقة ناجحة، وذلك رغم الأحداث التي مرت بها خلال الفترة الماضية.

وتضررت هيفاء من انفجار لبنان، حيث أعلنت إصابة مديرة منزلها روبي في رأسها وعينيها، جراء انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت هيفاء، مقاطع مصورة لمنزلها المتضرر من الحادث عبر خاصية ستوري بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "نحن كلنا بخير، بيتي جنب الانفجار، ادعو لربة بيتي روبي بالشفا، انصابت برأسها وعينيها ونقلت للمستشفى".

كما تضرر أيضا مسلسلها أسود فاتح، الذي كان من المقرر عرضه رمضان الماضي، لكن بسبب أزمة كورونا وتوقف الطيران، تم تأجيل المسلسل، قبل تأجيله مرة آخرى بسبب انفجار لبنان، بخلاف قضيتها مع مدير أعمالها محمد وزيري والذي اتهمته بالاستيلاء على أموالها.