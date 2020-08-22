التعليم العالي تعلن رسوم واشتراطات اختبارات القبول بالجامعات الأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي، عبر الموقع الإلكتروني للجامعات الأهلية، عدد من الاشتراطات المتعلقة برسوم إجراءات اختبارات القبول بالجامعات الأهلية، وكذلك بعض الإرشادات العامة للطلاب الراغبين في الالتحاق والدراسة بالجامعات الأهلية الثلاثة "الملك سلمان والجلالة والعلمين" للعام الجامعي 2020.

وقالت الوزارة، إنه لا يجوز التحويل إلى أي كلية في جامعة أخرى إلا إذا حقق الطالب الحد الأدنى لمتطلبات القطاع التابعة له الكلية طبقاً للقانون.

ـ يمكن للطالب التقدم في مجال أكاديمي أو مجالين أو ثلاث مجالات كحد أقصى.

رسوم التقدم لاختبارات القبول:

- المجال الأكاديمي الأول 750 جنيها

– المجال الأكاديمي الثاني 500 جنيه

– المجال الأكاديمي الثالث 500 جنيه

وقالت، أنه في حالة التقدم في أكثر من مجال أكاديمي بنفس القطاع العلمي يتم دفع رسوم التقدم لاختبارات القبول مرة واحدة لكل قطاع.

ـ يتم دفع رسوم التقدم لاختبارات القبول لكل مجال أكاديمي على حدة او مجمعة - في أحد فروع البنك الأهلي المصري - على الحساب البنكي التالي: البنك المركزي - حساب رقم 9190447778 - كود مؤسسي 13600101.

ـ رسوم التقدم لاختبارات القبول غير قابلة للاسترداد.

ـ يتم رفع إيصال سداد الرسوم لكل مجال أكاديمي أو رفع إيصال السداد المجمع مع كل مجال أكاديمي.

ـ يوجد امتحان قدرات في مجالات: الفنون والتصميم – العمارة – التمريض.

ـ التأكد من تنفيذ الإرشادات الموجودة في ملف امتحانات القدرات ورفع ملف المهام المطلوبة.

ـ التأكد من استلام بريد إلكترونى بعد تأكيد التسجيل لكل رغبة.

ـ تاريخ انتهاء التقديم 30 اغسطس 2020