رئيس جامعة حلوان: الجامعات الأهلية خط مواز للتعليم ولا تهدف للربح

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن لا أحد يستطيع إلغاء مجانية التعليم أو التلاعب بها، لأنها محصنة بقوة الدستور والقانون، مضيفاً أن الجامعات الأهلية من مسماها ليست خاصة، ولا تهدف إلى الربح، وهى خط موازٍ للتعليم، يهدف لخلق فرص جديدة وتخصصات متميزة يحتاجها سوق العمل محلياً ودولياً، قائلاً :" تضاهى تجربة إنشاء المدارس التجريبية للغات وقت إنشائها".

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيتم فتح باب التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020، على أن يكون الطالب من المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس، وألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى، وأن يخضع لأحكام الكشف الطبى الدورى ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.