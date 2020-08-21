حضور كبير وٱخر على استحياء في كنائس مصر احتفالا بمولد العذراء

"مولد العذراء" الاحتفال الذي يتزامن مع انتهاء الصيام في يوم 22 أغسطس من كل عام، تحولت ملامحه بعد أن كان يتوافد المسيحيون طوال أيامه على الكنائس، لحضور صلوات "النهضة" والاحتفال بعيده، أصبح هادئًا عن كل عام نظرا للإجراءات الاحترازية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وإصدار العديد من القرارات التي من شأنها تقليل أعداد المصلين وإلغاء "النهضة"، وإبقاء حجز القداسات قبل الحضور، تغير شكل الاحتفال من كنيسة لأخرى، ما بين زحام وهدوء نسبي، ومصلين متفهمين للإجراءات وآخرون تنتصر عليهم عاداتهم في زيارة "أم المعونة" في ظل استمرار صلوات العشية بالكنائس من أجل أحباء العذراء و"المتعشمين فيها" من آباء الكنيسة والشمامسة فقط.

وكان بالتزامن مع بداية صوم السيدة العذراء، أعلنت عدد من الأديرة القبطية فتح أبوابها أمام الرحلات والزائرين طوال أيام الصوم بعد فترة من الإغلاق في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كنيسة الزيتون دون زحام.. وباسيليوس: الشعب متفهم

كنيسة السيدة العذراء مريم بحي الزيتون الشهيرة والتي ظهرت بها العذراء في عام 1968، تشهد حالة من الهدوء يقول القمص باسيليوس صبحي كاهن الكنيسة، موضحًا أن الاحتفالات مقتصرة على صلوات العشية ورفع القداسات صباحا دون تجمعات في الكنيسة التي بدأت الاحتفال بعيد العذراء بعد إنشائها عام 1925 ليزيد الزوار بالآلاف بعد معجزة ظهور السيدة العذراء بها في عام 1986 وتتحول الكنيسة لمزار لمسيحي العالم.

ويوضح كاهن كنيسة العذراء بالزيتون في حديثه لـ"الوطن"، أن الكنيسة مفتوحة للمصلين في أي وقت للدخول والصلاة السريعة والذهاب قائلا: "فاتحين الكنيسة عشان الناس تيجي تصلي وتولع شمع قدام أيقونة العذراء وياخدوا بركة لكن مفيش نهضة". أما عن حضور القداسات يقول باسيليوس إن الحضور ينظم عن طريق الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت وهو أمر يتفهمه شعب الكنيسة جيدا ويلتزمون بالتعليمات.

مسطرد بطاقة زيارة 70% عن المعتاد

على جانب آخر نحو 70 أو 80% من المعتادين على التردد على كنيسة العذراء بمسطرد زاروا الكنيسة بالفعل رغم عدم إقامة صلوات "النهضة"، بحسب القمص عبدالمسيح بسيط كاهن الكنيسة التي تعد واحدة من الكنائس الأكثر إقبالا في موسم مولد العذراء، موضحا أن النسبة التي أدت إلى زحام شديد في الأحد الثاني من الصيام، وتزاحم بين المصلين بعد ذلك ليلا وحتى الحادية عشر ليلا، تعامل معها الأمن والكشافة بحرفية شديدة.

ويتابع كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، في حديثه لـ"الوطن" أن رغم الزحام حافظ الأمن على تنظيم الحضور بالخارج والآباء والكشافة نظموا المصلين الداخل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، ومنع الدخول دون كمامة منعًا باتًا، وقياس درجات الحرارة ورش الكحل لكل المتواجدين في الكنيسة.

وتعود كنيسة مسطرد لعام 901م حيث كرست الكنيسة المعروفة بـ"المحمَّة"، حيث استظلت العائلة المقدسة بشجرة كبيرة تفجر بجانبها عين ماء أخرى فغسلت العذراء طفلها وسمى المكان بعد ذلك "المحمى"، وهو مكان استحمام السيد المسيح، حسب كتاب "أطلس الأديان".

درنكة تحتفل دون دورة العذراء

وكان مصدر كنسي بدير السيدة العذراء بجبل درنكة بمحافظة أسيوط قال في تصريحات سابقة لـ"الوطن" أن الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، ورئيس دير السيدة العذراء مريم، أعلن إلغاء "الدورة" اليوم وغدًا. وعادة اتبعتها الكنيسة طوال أيام احتفالات مولد العذراء منذ سنوات، حيث تبدأ من الساعة الخامسة كل يوم، ويتم خلالها الطواف حول الدير، على أن يتقدم الأنبا يؤانس الصفوف وخلفه الشمامسة وهم يحملون صور مريم العذراء وابنها المسيح.

وكان الأنبا يؤانس رئيس دير العذراء، أعلن عدم إقامة الاحتفالات هذا العام، إلا أن الأهالي لم يخالفوا عاداتهم ومارسوا طقوس احتفالاتهم فى موعدها السنوي، في الكنيسة التي شهدت مرور العائلة المقدسة عليها فى طريق العودة حيث سلك طريقا آخر إنحرف بهم الى الجنوب قليلا حتى جبل اسيوط المعروف بجبل درنكة وباركته العائلة المقدسة حيث بنى الدير الذي يقع على مسافة 8 كم جنوب غرب أسيوط.