حملات على العوامات والمراكب النيلة بعد غرق واحدة في الدقي

أعلنت الهيئة العامة للنقل النهري، حالة الطوارئ القصوى، عقب غرق عوامة جولدز جيم بالدقي الخميس الماضي، حيث بدأت في تشكيل لجان تفتيش سيقومون بشن حملات على جميع العوامات والمراكب النيلية، من خلال "مرسى الساحل" و"بواخر الرحلات بالقناطر" و"مراكب النزهة" و"الأتوبيس النهري بماسبيرو" و"مراسى اللنشات بالعجوزة"، للتأكد من إجراءات صيانة المجاري الملاحية، وفحص كل الوحدات النهرية المخصصة لنقل الركاب، والتأكد من توافر التراخيص الملاحية، وتطبيق الاشتراطات الملاحية، وتوفير جميع احتياطات الأمن والسلامة بها، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد اللواء شعبان عبدالسلام، رئيس هيئة النقل النهري، لـ"الوطن" أن الهيئة ستشن حملات تفتيش ومراقبة على المراكب النيلية، للتأكد من سلامة التراخيص الملاحية وإجراءات الأمن والسلامة بها، موضحا أن دور الهيئة التأكد من سلامة تراخيص الوحدات النهرية، واستمرار أعمال الصيانة بشكل دوري، وتوافر عوامل السلامة والأمان في اللنشات، لافتا إلى أنه سيتم وقف جميع المراكب النيلية العائمة حال عدم توافر احتياطات الأمن والسلامة، وعدم تواجد التراخيص الملاحية.

وأضاف عبدالسلام، بأن أحد أهم أسباب غرق عوامة "جولدز جيم" بحي الدقي، يرجع إلى أن العوامة عبارة عن علب مفرغة وغير مغطاة، فحينما تقفز المياه داخل تلك العلب بفعل الأمواج، تتسبب في ملئها وهو ما يؤدي لغرقها، وأنها لا تقوم بإجراء الصيانات بشكل دوري، موضحا أن سيتم استبعاد جميع المراكب المتهالكة والغير مرخصة بالعمل بالنيل.

وأشار إلى أنه سيتم المرور على عدد من الوحدات النهرية أسفل كوبري عباس للتأكد من استيفاء هذه الوحدات لشروط التراخيص الملاحية، وتوافر معدات السلامة والإنقاذ والإطفاء، موضحا أن حملات التفتيش ستكون يوميا، وأنه سيتم أى مركب نيلى من العمل حال عدم تواجد التراخيص الملاحية.

وشدد رئيس هيئة النقل النهري على استمرار تعاون مفتشي الرقابة النهرية بالهيئة مع شرطة المسطحات المائية، واستمرار فحص كل الوحدات النهرية المخصصة لنقل الركاب، والتأكد من توافر التراخيص الملاحية، وتطبيق الاشتراطات الملاحية، وتوفير جميع احتياطات الأمن والسلامة بها، والتأكد من توافر وسائل النجاة داخل الوحدات مع أدوات الإطفاء مع الالتزام الكامل بالحمولات المقررة وعدم السماح نهائيا بأي زيادة في أعداد الركاب.