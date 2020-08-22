كورونا في الخليج..ارتفاع إجمالي إصابات السعودية إلى 305186 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 23.071.205 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 801.546 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 15.674.536حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، تسجيل 1213 حالة مؤكدة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي الإصابات، إلى 305186 حالة، من بينها 24539 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 1675 حالة حرجة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأشارت الصحة السعودية، إلى تسجيل 1591 حالة تعافي جديدة، لتصل حصيلة الشفاء من الوباء إلى 277067 حالة.

وأوضحت الوزارة السعودية، أنه تم تسجيل وفاة 32 حالة جديدة، لترتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 3580 حالة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 62413 فحص مخبري جديد، ليبلغ إجمالي الفحوصات 4563517 فحص مخبري دقيق.

وأعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، أنه سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا حرص المملكة على توفير اللقاح فور التأكد من سلامته بشكل كامل.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 353 إصابة مؤكدة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأوضحت الوزارة البحرينية، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر"، أن الفحوص الطبية أكدت كذلك تماثل 350 حالة جديدة للشفاء ليبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا المستجد، 44628، موضحة أن عدد الإصابات القائمة بلغ 3496 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الكويت إلى 79269 حالة

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 502 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 79269 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 511 حالة.

وأشارت الصحة الكويتية، إلى شفاء 622 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات التعافي من الوباء 71264 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 95 حالة ليصبح إجمالي جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بكورونا المستجد ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7494 حالة.

وأوضح "السند"، أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3530 مسحة ليبلغ إجمالي الفحوصات 581118 فحصا، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

ارتفاع إجمالي إصابات الإمارات إلى 66193 حالة

وفي الإمارات، قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إنه تم إجراء 82191 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وأوضحت الصحة الإماراتية، أنه تم تسجيل 391 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 66193 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشارت الوزارة الإماراتية، إلى وفاة مصاب من تداعيات الإصابة بكورونا المستجد، لتصل حصيلة وفيات الوباء إلى 370 حالة .

وأعلنت وزارة الصحة، شفاء 143 حالة جديدة لمصابين بكورونا المستجد، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 58296