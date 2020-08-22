الأسقفية تستكمل للأسبوع الثاني "معا من أجل مصر" بورشة للفنون الإبداعية

استكملت الكنيسة الأسقفية الأنجلكانية، فعاليات مشروع معا من أجل تنمية مصر بورشة للفنون الإبداعية تحت عنوان "الفن للمجتمع" يقدمها الدكتور حاتم الوكيل الميسر الإبداعي، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

بدأت الفعاليات بمحاضرة عن كيفية استخدام الفن كوسيلة للوصول للمجتمع بشكل عملي وذلك من خلال خلق أرضية مشتركة بين الشباب والاستماع إلى مشاعرهم وأحلامهم للمجتمع الذي يعيشوا فيه مع تدوين هذه الأمنيات؛ كما دار نقاش بينهم للتعبير عن المشاعر الإيجابية فيما بينهم وتشجيع بعضهم البعض على كيفية تحقيق أمنياتهم.

من جانبه، قال رامز بخيت، المشرف على المشروع، في البيان الصادر عن الكنيسة، إنه تم تصميم هذا التدريب من أجل بناء فريق مجتمعي قادر على إطلاق برامج في المجتمعات المحلية تطلق طاقات الشباب الإبداعية وتمكنهم من تنفيذ مشروعات مجتمعية تزرع المحبة والسلام بين مختلف أطياف المجتمع.

كانت مبادرة مجتمع القاهرة لمشروع "معا من أجل تنمية مصر" قد بدأت الجمعة الماضية بالاشتراك مع مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية حيث انطقلت بيوم تدريبي للشباب حمل عنوان "الفن للمجتمع" وذلك انطلاقا من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الآخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعي المبني على الاحتفاء بالاختلاف.

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي ومؤسسة مصر الخير.

من المقرر أن يشتمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعي الثقافي والحضاري لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم.