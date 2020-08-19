الكنيسة تصدر تطبيقًا لقاموس إلكتروني للغة القبطية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم، أصدر تحت إشراف الأنبا أبرآم، مطران الإيبارشية، تطبيقًا إلكترونيًا لقاموس اللغة القبطية، من إعداد وتجميع الأب الراهب أرساني النقلوني، حمل اسم "مصباح النقلون".

واعتبرت الكنيسة، القاموس إضافة تعليمية رائدة، مشيرة في بيان لها، إلى أنه تم إطلاق الإصدار التجريبي الأول في 6 فبراير الماضي لأجهزة Android وفي 30 يوليو لأجهزة IOS.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن التطبيق الجديد يتميز بعدة مميزات منها، أنه يعمل online على أجهزة المحمول والـ Tablet والـ iPad إلى جانب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة iOS - Android.

وأضاف "حليم" أنه تجرى حاليًا تحديثات وإضافات لإلحاقها بالتطبيق لإضافة ميزات جديدة.