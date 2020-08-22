الكنيسة تحتفل بعيد وفاة الأرشيدياكون حبيب جرجس

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد وفاة القديس حبيب جرجس، مؤسس مدارس الأحد، وقائد النهضة التعليمية بالكنيسة في النصف الأول من القرن العشرين.

وأقيم بهذه المناسبة أيضًا القداس الإلهي بكنيسة العذراء بمنطقة مهمشة، التابعة لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، حيث يوجد بها المزار الذي يحوي جسد القديس وبعض من مقتنياته.

وتولى خدمة القداس الأنبا مارتيروس الأسقف العام للقطاع، وشاركه عدد من الكهنة وبعض الشمامسة، دون حضور شعبي لتجنب التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتوفي الأرشيدياكون حبيب جرجس عشية عيد السيدة العذراء عام 1951م عن عمر ناهز 75 سنة، حيث ولد عام 1876م وكرس حياته للنهوض بالتعليم الكنسي حيث أنشأ العديد من الجمعيات وشجع الجمعيات التي كانت قائمة وقتها على التعليم والخدمة، وأسس مدارس الأحد عام 1918م وأخرج للكنيسة جيلًا من الخدام المتعلمين قادوا الكنيسة من بعده.