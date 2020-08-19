الكنيسة تعلن رسامة وترقية مكرسات جدد بإيبارشية البحيرة

أتمّ الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، للأقباط الأرثوذكس، صلوات التكريس لأربع من طالبات التكريس ممن اجتزن فترة الاختبار المقررة، وذلك للخدمة فى الإيبارشية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنَّ المكرسات الجديدات هنّ: "تاسوني هلبيس - تاسوني فبرونيا - تاسوني سيرافيما - تاسوني بستيس".

وفي السياق ذاتهـ منح الأنبا باخوميوس، 5 مكرسات رتبة مساعد شماسة، وهنّ: "تاسوني بربارة - تاسوني بارثينيا - تاسوني بترا - تاسوني كاترين - تاسوني أكسيا".

كما تمّ قبول 5 فتيات جديدات من الراغبات في الخضوع لفترة الاختبار لحياة التكريس.

شارك في صلوات التكريس والقداس "الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري، والأنبا بافلي الاسقف العام لكنائس المنتزة بالاسكندرية"، وأُقيمت الصلوات في كنيسة السيدة العذراء مريم بكرمة مارمرقس بدمنهور.