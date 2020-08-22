تصعيد 3 سيدات لتولي مناصب قيادية بالنيابة الإدارية خلال شهر أغسطس

شهد شهر أغسطس تصعيد 3 سيدات بالنيابة الإدارية لتولي مناصب قيادية، في تأكيد واضح من المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، على ترسيخ دور المراة في العمل القضائي.

وأصدر "المنشاوي" 3 قرارات خلال هذا الشهر لتأكيد دور المرأة، أولها تعيين المستشارة شهيرة عبد الشافي شعبان مديرا للنيابة الإدارية بالمنصورة القسم الأول.

عبير طنطاوي مديرا للنيابة الإدارية للتعليم القسم الأول بالإسكندرية

وحصلت المستشارة شهيرة على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة 1996، وعينت بالنيابة الإدارية عام 1997 وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات المنصورة القسم الثاني والثالث ونيابة أجا، ثم بالمكتب الفني بالمنصورة اعتبارًا من 2015 حيث تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام 2018.

كما أصدر "المنشاوي" قرارا بتعيين المستشارة عبير ممدوح طنطاوي، مديرًا للنيابة الإدارية للتعليم، القسم الأول بمحافظة الإسكندرية، والمستشارة نيڤين محمد طلعت الديب، مديرًا للنيابة الإدارية للتعليم، القسم الثاني، بمحافظة الإسكندرية.

نيفين الديب مديرا للتعليم القسم الثاني بالإسكندرية

وحصلت المستشارة عبير ممدوح طنطاوي، على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية سنة 1993، وعينت بالنيابة الإدارية عام 1995، وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات دمنهور، الإسكندرية القسم الرابع، نيابة النقل والاتصالات بالإسكندرية، ثم انتدبت للعمل بلجان فض المنازعات بوزارة العدل، حتى عادت للعمل بمكتب فني الإسكندرية، ثم فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، حيث تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام 2016، وأصبحت اعتبارًا من اليوم مديرًا للنيابة الإدارية للتعليم القسم الأول بمحافظة الإسكندرية.

شهيرة عبد الشافي مديراً للنيابة الإدارية بالمنصورة

وحصلت المستشارة نيڤين محمد طلعت الديب، على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا عام 1994، وعينت بالنيابة الإدارية عام 1995، وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات الإسكندرية الإدارية المختلفة ونيابات طنطا ودمنهور، ومكتب فني الإسكندرية، ثم فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، حيث تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام 2016، واعتبارًا من اليوم أصبحت مديرًا للنيابة الإدارية للتعليم القسم الثاني، بمحافظة الإسكندرية.

وتعد هيئة النيابة الإدارية أكثر الهيئات القضائية االتي يوجد بها سيدات، إذ يمثلن نصف عدد أعضاء الهيئة.