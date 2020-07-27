صور.. رئيس النيابة الإدارية يهدي درع الهيئة لرئيس النقض

قام المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم، بزيارة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بمقر دار القضاء العالي، وذلك بمناسبة قرب اكتمال عطاء ببلوغ السن القانوني.وقد قام المستشارعصام المنشاوي بإهداءه درع النيابة الإدارية والدليل الشامل للنيابات الإدارية تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء في محراب العدالة المصري، كما تمنى له موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.

وقال المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى على حسن العلاقة بين القضاء والنيابة الإدارية والتأكيد على استمرار روح الود وأواصر التعاون بينهما وقدم درع مجلس القضاء الأعلى للمستشار عصام المنشاوي تقديرًا لدور النيابة الإدارية ورسالتها السامية داخل منظومة العدالة المصرية.