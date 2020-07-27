النيابة الإدارية: خط ساخن جديد لتلقي شكاوى المخالفات على واتساب

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية مسؤولة عن التحقيق في كافة المخالفات في أجهزة الدولة المختلفة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن النيابة الإدارية تستقبل الشكاوي ضد المرافق والمصالح الحكومية والتي تشرف عليها الدولة والموظفين العموم.

وأشار إلى أنه تم تطوير منظومة تلقى الشكاوي الحكومية وإدارج الخط الساخن 16117 وتخصيص بريد إلكتروني للهيئة والصفحة الرسمية الموثقة عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك والموقع الرسمي للهيئة عبر الإنترنت.

وأوضح سمير أنه تم تخصيص خدمة جديدة لخط ساخن برقم 01050601888 "واتساب" لتلقي شكاوى المواطنين عليه مشيرًا أن ذلك سيسهل وصول الشكوى للنيابة الإدارية واختصار الوقت وتوفير الدورة المستندية والوقت لافتًا إلى أن ذلك في إطار التحول الرقمي وأهمية وجود التطبيقات الذكية.

وأكد أن جائحة الكورونا أجبرت العالم على استخدام آليات التواصل عن بعض لضمان السلامة الصحية لكل الافراد مشددًا على أن النيابة الإدارية تضمن سرية بيانات الشاكي وتطلبها في الشكاوى لضمان عدم كيدية الشكوى.