المشرف على قطاع التنسيق: منع دخول أي طالب لمكتب التنسيق دون كمامة

أكد السيد عطا، المشرف العام على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك تعليمات مشددة على جميع أفراد الأمن المكلفين بتأمين مقار التنسيق، بعدم السماح لأي طالب أو ولي أمره أو مرافقه الدخول لأي مكتب تنسيق إلكتروني بالجامعات المختلفة أو مكتب التنسيق الرئيسي، دون ارتداء كمامة، وذلك تطبيقا الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عطا في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن إجمالي عدد الطلاب المترددين على مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس بلغ حتى الآن أكثر من 100 طالب.

وتنطلق، اليوم، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألف و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألف و665 طالبا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبا، ليصل إجمالي طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفا و685 طالبا.