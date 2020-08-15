الجامعة اليابانية ومدينة زويل في تنسيق الجامعات لأول مرة

أعلنت وزارة التعليم العالي، لأول مرة إدراج كليات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرنامج التنسيق الإلكتروني، ليجري القبول بها ضمن رغبات الطلاب لتضم كليتي الهندسة و كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات.

وجرى إدراج كليات جامعة زويل لأول مرة بكليتي الهندسة، والعلوم.

وشددت الوزارة على أنه مع بدء أول يوم تنسيق للمرحلة الأولى في 22 أغسطس المقبل، لن يسمح للطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم عبر المعامل الإلكترونية إلا بالكمامة، ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.