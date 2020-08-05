تنسيق الجامعات الخاصة: 95% طب و80% هندسة و60% للإعلام

تنشر "الوطن"، الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية، بعدما أقر المجلس الأعلى لها في اجتماع سابق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعي 2020/ 2021، وفقاً لمجاميع الطلاب في "الثانوية".

وجاء الحد الأدنى للقبول في الجامعات كالآتي:

- 95% للطب البشري.

- 90% لطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي.

- 80% للهندسة والطب البيطري.

- 70% للفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب.

- 60% للإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة.

- 55% للزراعة وباقي الكليات.