استئصال ورم يزن 20 كيلو لسيدة بمستشفى الغردقة العام

نجح فريق طبي من كلية الطب بجامعة الزقازيق، في استئصال ورم بالبطن يزن 20 كيلو لسيدة تبلغ من العمر 43 عاما بمستشفى الغردقة العام.

يأتي ذلك في إطار تفعيل البرتوكول الموقع بين مديرية الصحة بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعة الزقازيق، تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لـ"الوطن"، إن الفريق الطبي نجح في إجراء 24 جراحة خطيرة أخرى، منها استئصال أورام وجراحة أوعية دموية وجراحات تجميل، طبقآ للبرتكول الموقع مع كلية الطب بجامعة الزقازيق.

وأشار مرعي إلى نجاح الفريق الطبي في استئصال ورم رحمي لسيدة تبلغ من العمر 45 سنة، وإصلاح تشوه خلقي باليدين لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وإجراء عملية تجميل أذن وطواطية لشاب يبلغ 22 سنة، وعملية تجميل عيب خلقي بالقدم، بالإضافة إلى توقيع الكشف وعلاج 350 حالة بالعيادات الخارجية.