كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق "توك توك" بالمنوفية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة "تلا" بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء) بأحد الطرق بدائرة المركز وبها جروح متفرقة بالجسم، وما قرره والده بخروجه للعمل وعدم العثور عليه وهاتفه المحمول.

تمّ تشكيل فريق بحث جنائي المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، توصلت جهوده إلى أنَّ وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مُقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة عقده العزم على سرقة إحدى الدراجات النارية "توك توك" كرهاً عن قائدها، وبتاريخ الواقعة استقل مع المجني عليه "التوك توك" قيادته، وفي أثناء سيرهما بالطريق تعدى عليه بسكين محدثاً إصابته التي أودت بحياته، واستولى على "التوك توك" وهاتفه المحمول، وتمّ بإرشاده ضبط المسروقات والأداة المستخدمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.