نادين نجيم: حالتي الصحية تحسنت من آثار الإصابة في انفجار بيروت

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم تحسن حالتها الصحية بعد إصابتها نتيجة انفجار بيروت، وطمأنت جمهورها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت نادين: "اليوم رحت عند الحكيم وبشكر الله أولاً والدكتور شربل هاشم ثانياً لأنه قطب جروحاتي بأقل خسائر ممكنة، ما بعرف هل دكتور من قبل بس الله بعتلي ياه نهار الانفجار وسلمته أمري والحمد الله كان قد هل مسؤولية إذا أي حدا بحاجة يرمم جروحاته خاصة بالوج بنصحه بدكتور هاشم الله يحميكم".

وقال شادي نجيم شقيق نادين في تصريح سابق لـ"الوطن": "نادين الحمد لله بدأت في التحسن جسديا ولكن للأسف الجرح الأكبر هو الجرح النفسي الذي لم يستطع أحد أن يداويه حتى الآن، نادين وجميع اللبنانيين جرحى من الداخل، جرح لم يستطع الأطباء علاجه".

وتعرضت الفنانة لجروح بالغة نتيجة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عصر الثلاثاء، وروت تفاصيل ما تعرضت له أثناء الانفجار، عبر حسابها على إنستجرام.