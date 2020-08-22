مطار مرسى علم يستقبل أول رحلة طيران قادمة من بولندا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم، أولى رحلات الطيران القادمة من بولندا وعلى متنها عدد من السائحين البولنديين، بعد إعادة فتح حركة الطيران بعد غياب طويل منذ جائحة فيروس كورونا.

وأكد عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، استعداد الفنادق لاستقبال أولى رحلات السياحة البولندية بعد غياب طويل منذ جائحة كورونا، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية.

ولفت إلى أن فنادق البحر الأحمر نجحت في استعادة السياحة الخارجية، بعد إقبال آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا ومقدونيا ومولدفا ورومانيا وبولندا بنسبة إشغال 50 بالمائة، وهي النسبة المقررة لاستقبال نزلاء السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات.

وكشف مصدر مسؤول، عن أن السياحة الإنجليزية في طريقها إلى المدن السياحية المصرية، حيث من المقرر انطلاق رحلات الطيران الإنجليزية "ايزي جيت" إلى مصر مطلع شهر سبتمبر المقبل، على أن تقل كل رحلة قرابة 160 سائحا إنجليزيا.