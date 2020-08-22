تعافي 10 مصابين بكورونا في مستشفى النجيلة بعد عودته للعزل

أعلن الدكتور محمد طالب مدير مستشفى عزل النجيلة، تعافي أول 10 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بعد عودته للعمل كمستشفى عزل مرة أخرى.

وأضاف "طالب"، اليوم، لـ "الوطن"، أن "جميع الحالات بخير والجديد في المستشفى أننا نعالج أهالي مطروح هذه المرة، بعد عودتنا للعمل كمستشفى عزل، والمرة الأولى كنا نتعامل مع الأجانب من مختلف دول العالم أمريكان وكنديين وفرنسيين وغيرهم، بالإضافة إلى مرضى من العديد من محافظات مصر".

وأكمل: "خبرتنا تفرق مع الحالات الجاري علاجها، ولدينا فريق طبى على أعلى مستشفى من الحرفية في التعامل مع مرضى (كوفيد - 19)".