مدير مستشفى النجيلة عن عودتها للعزل : توقعات بقدوم موجة ثانية

قال الدكتور محمد طالب، مدير مستشفى النجيلة للعزل بمطروح، إن أعداد الإصابات جراء فيروس كورونا بدأت في الانخفاض الفترة الماضية، لذلك صدر قرار من وزيرة الصحة بإغلاق مستشفيات العزل، ولكن مع توقعات بقدوم موجة ثانية، واحتمال أن تكون أشد، ومع ظهور بعض إصابات، رأت الوزيرة إعادة المستشفى للعزل من جديد لمزيد من الاحتياط.

وأضاف "طالب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه جرى تخصيص مستشفيي الصدر والحميات لحالات الاشتباه، ولكن الإصابات الخطرة يجري نقلها لمستشفى العزل.

وأكد أن المستشفى استقبل حالات مصابة بكورونا بعد إعادة فتح المستشفى، موضحا أن عدد المصابين بكورونا بالمستشفى قليل، لافتا إلى أن تحويل المستشفى لعزل من شأنه زيادة وعي المواطنين وتنبيههم بالإجراءات الوقائية.