ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بنهاية التعاملات وعيار 24 يسجل 976 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، آخر أيام الأسبوع بالبورصات العالمية، ليسجل عيار 24 مبلغ 976 جنيهًا، مقابل 974 جنيهًا في معاملات صباح اليوم.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب والمشغولات الذهبية، إن جائحة كورونا تسببت في وجود ركود اقتصادي وكساد عالمي، مما تسبب في انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، مما جعل المستثمرين يلجأون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن، مما تسبب في نوبات الارتفاع المتتالية التي حدثت خلال الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن تستقر أسعار الذهب خلال اليومين القادمين، السبت والأحد بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية والأسواق العالمية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية التعاملات اليومية.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بنهاية تعاملات اليوم الجمعة بالبورصات العالمية والمحلية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 974 و976 جنيهًا، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 852 و854 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 730 و732 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و832 جنيهًا.