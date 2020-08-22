منظمة الهجرة: إعادة 118 مهاجرا غانيا من ليبيا إلى بلادهم

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة انطلاق أول رحلة للإعادة الطوعية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا، بعد 5 أشهر من تعليق الرحلات جراء قيود وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أن 118 مهاجرًا من غانا جرت إعادتهم على متن طائرة أمس الجمعة، وكان بينهم 7 نساء و3 أطفال ورضيعان.

وقالت "الدولية للهجرة"، إنه جرى فحص العائدين طبيًا من قبل فريق تابع لها قبل المغادرة وحصلوا على معدات الحماية الشخصية مثل الكمامات والقفازات ومعقمات اليدين، فضلًا عن المساعدة النفسية والاجتماعية، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم الدعم لهم خلال فترة الحجر الصحي التي تستمر 14 يوما فى غانا، وفى وقت لاحق ستقدم لهم المساعدة في عملية الإدماج.

وأكدت المنظمة، أن انتشار كورونا المستجد أدى إلى العديد من التعقيدات في مواجهة برنامجها للعودة الطوعية والذي يمثل شريان حياة مهم للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية منذ أن بدأ فى 2015، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 2300 مهاجر سجلوا أسماءهم للعودة الطوعية من خلال الخط الساخن للمنظمة فى ليبيا منذ مارس الماضي.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة، أنها في الربع الأول من العام الجاري ساعدت 1466 مهاجرا تقطعت بهم السبل في ليبيا على العودة إلى بلدانهم، ويسرت عودة ما يقرب من 9800 آخرين إلى 34 دولة في أفريقيا وآسيا في العام الماضي ومن خلال نفس البرنامج.