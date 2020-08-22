النمسا ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت النمسا، اليوم، بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، وقالت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان، إنه من الأهمية أن توقف جميع الجهات الفاعلة الأجنبية تدخلها على الفور في ليبيا.

وطالبت الخارجية النمساوية، بأن تعود جميع الأطراف إلى مائدة المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة على أساس عملية برلين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

كان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، رحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في الأراضي الليبية.

ودعا الحجرف، في بيان صادر مساء أمس، ونشر على موقع المجلس على الإنترنت، الأطراف في ليبيا كل إلى الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي، والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة؛ للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا، ويحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ويضاف ترحيب مجلس التعاون الخليجي بوقف إطلاق النار في ليبيا، إلى جانب العديد من ردود الأفعال المرحبة بالإعلان عن وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء ليبيا، أمس الجمعة، عبر بيانين منفصلين من قبل مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي الليبي.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي وقف كل العمليات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد، داعيا إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا السعي إلى مصالحة وطنية شاملة، واصفا إياها بأساس "بناء الوطن وضمان استقراره".