الحجر الزراعي: إجمالي صادرات الخضراوات تخطى 3.8 مليون طن هذا العام

قال الدكتور أحمد العطار مدير الحجر الزراعي المصري، إنه في عام 2016/2017، تعرضت مصر إلى حظر متعدد من أكثر من دولة على صادراتها الزراعية، خاصة من الخضراوات والفاكهة الطازجة، لكن في الفترة الحالية، رفع الحظر على كل المنتجات والصادرات الزراعية المصرية من الدول كافة.

وأضاف العطار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة الشرقاوي، على فضائية القناة الأولى، أن مصر حاليا، لا تعاني وجود أي حظر من أي دولة على أي نوع على صادراتنا الزراعية للدول الخارجية.

وتابع، أن إجمالي صادراتنا من أول يناير من العام الجاري حتى الآن، تخطت الـ3 ملايين و800 ألف طن، بانخفاض هذا العام بنسبة 10% فقط عن العام الماضي، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأستكمل، أن الانخفاض بنسبة 10%، كان بسبب وجود بعض الدول التي أغلقت موانيها، وسائل النقل، والمطارات، وكانت منظمة التجارة العالمية قالت إن هناك كساد تجاري عالمي يتخطي الـ35 إلى 40%، وبالنسبة لنا فإن هذه النسبة ضئيلة جدا، لا تذكر مقارنة بالأزمة العالمية التي كانت موجودة في العالم بسبب كورونا.

وأكد أن هناك بعض المحاصيل انخفضت عن العام الماضي، وهناك محاصيل استمرت صادراتنا فيها بنفس المستوى.