الحجر الزراعي الصيني يفوض نظيره المصري باعتماد مزارع التمور

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، يفيد تفويض الحجر الزراعي الصيني لنظيره المصري باعتماد مزارع التمور للتصدير إلى الصين.

وقال العطار إنه نظرا لظروف فيروس كورونا وصعوبة السفر الدولي قام الحجر الزراعي الصيني بتفويض نظيره المصري في اعتماد المزارع التصديرية طبقا للاشتراطات الفنية الصينية.

وأضاف أن هذه الخطوة من الجانب الصيني تعكس ثقة السلطات الصينية في الحجر الزراعي المصري، وسوف يسهم هذا التفويض في زيادة صادرات مصر للصين من التمور والتغلب على الآثار السلبية لأزمة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي إنتاج مصر من التمور يبلغ 1,7 مليون طن سنويا من نحو 15 مليون نخلة تتمركز في أسوان والوادي الجديد والواحات البحرية وسيوه والبحيرة والشرقية ويبلغ انتاجنا نحو 18% من الإنتاج العالمي.

والجدير بالذكر أن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تغزو معظم أسواق العالم وتشهد إقبالا متزايدا من جميع الدول نظرا لجودتها العالية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية نحو 3,5 مليون طن منذ بداية العام الحالي وحتى الآن رغم تفشي فيروس كورونا في العالم.