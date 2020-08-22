محافظ أسيوط يؤكد استمرار جاهزية المستشفيات المركزية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للتأكيد على جاهزية جميع المستشفيات المركزية والعامة ومستشفى عزل أبوتيج.

وشدد على تزويد المستشفيات بالأطباء المتخصصين وهيئة التمريض وسد الاحتياجات في بعض التخصصات، لتلبية احتياجات المواطنين، في إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " حفاظاً على حياة المواطنين.

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – الموقف الصحي بالمحافظة ومدى جاهزية معامل "pcr " المتوفرة بمستشفيات الصدر، لإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد والاهتمام بنشر فرق الرصد الميداني والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لنشر فرق التعقيم والتطهير بكافة القرى والنجوع لتطهير جميع المستشفيات والوحدات الصحية.

كان محافظ أسيوط ترأس العديد من حملات التفتيش على مخازن الأدوية والمستشفيات المركزية والعامة، بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وتوفر الأدوية والفرق الطبية.