محافظ أسيوط: "حياة كريمة" تستهدف تطوير 150 قرية

أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير كل المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم".

وأضاف "سعد" أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطوير 150 قرية في محافظة أسيوط، فالمرحلة الأولى من المبادرة استهدفت 60 قرية في أسيوط، على أن تستهدف المرحلة الثانية 90 قرية في المحافظة، بإجمالي 150 قرية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن اختيار المرأة المعيلة التي ستحصل على مشروع، يتم من خلال لجان من وزارة التضامن والجمعيات وبعض البنوك وكذلك المحليات، كما تم توزيع الأفران على بعض الأشخاص لعمل المعجنات وبيعها، كأحد المشروعات متناهية الصغر.

وأوضح أن المشروعات متناهية الصغر تتم للأرامل والمرأة المعيلة والناس اللي ظروفهم صعبة، وتعتمد على إرادة الأشخاص لتنمية المشروع لكي يدر عليه دخلاً، يستطيع من خلاله الإنفاق على أبنائه وتربيتهم.