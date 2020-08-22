محافظ القاهرة: كل تعاقداتنا الجديدة على أتوبيسات صديقة للبيئة

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن الـ20 أتوبيسًا المكيفة التي تعمل بالغاز الطبيعي وتم تشغيلها اليوم تُعد الدفعة الثانية من إجمالي عقد توريد 150 أتوبيسًا قيمتها الإجمالية نحو 610 ملايين جنيه لصالح هيئة النقل العام، حيث تم توريد عدد 65 أتوبيسًا وسيتم توريد 65 أتوبيسًا قبل نهاية العام الحالي.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الدفعة تأتي في إطار الخطوات التي تتخذها الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعي في تسيير المركبات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، وذلك تماشيًا مع نهج الدولة في تفعيل استخدام الوقود الآمن للحفاظ على البيئة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعي ستبقى من أولويات أجهزة المحافظة، وخاصة هيئة النقل العام التي تُعد الوسيلة الأكثر استخدامًا لنقل المواطنين داخل القاهرة فوق الأرض.