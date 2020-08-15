محافظ القاهرة: إنقاذ 14 مواطنا أسفل عقار قصر النيل والبحث عن شخصين

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن البلاغ بسقوط عقار قصر النيل المنهار جاء في تمام الساعة 10.30 صباح اليوم، حيث إن العقار مكون من مكاتب إدارية ومعرض موبيليا، وفورا انتقلت الأجهزة المعنية لمقر الحادث وتم إنقاذ 14 شخصا سالمين من تحت الأنقاض، وهناك شخصين تحت الأنقاض حتى الآن.

وأضاف "عبدالعال" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن هناك لجان مختصة لمتابعه مثل تلك العقارات وتمر بشكل مستمر ودوريعلى تلك العقارات وتتابعها منعا لحدوث أية إنهيارات في المباني، موضحا أنه ومنذ عام 1993 وحتى الآن لم يخرج أية قرارات بالتنكيس منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، وهناك لجان تم تشكيلها لاستبيان سبب ذلك الأنهيار.

وأكد أن الإدارة الهندسية في الحي هي المختصة بمتابعة مشكلات العقارات، وفي حال تم الإبلاغ عن وجود أية مشكلة في أي عقار ولم يتخذ إجراء مناسب في ذلك الشأن يتم محاسبة المقصر فورا، مشيرا إلى أنه قد تم تسكين المتضررين من الانهيار في حي الأسمرات بعد الانهيار بحوالي ساعتين فقط، وتسلموا الوحدات السكنية الخاصة بهم، وهي وحدات سكنية مفروشة بالكامل، وهؤلاء الأشخاص سيقوموا بشكل مستمر في الأسمرات وتم التعاقد معهم من اليوم واستلموا الشقق الخاصة بهم.

وتابع: "فيه لجان هتتشكل بخصوص الوحدات لإدارية الموجودة وهنفحص كل حالة على حدة، أما بالنسبة للناس اللي تم نقلهم للاسرات هما أسرتين فقط وهيقيموا هناك".