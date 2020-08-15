محافظ القاهرة: شخصان لا يزالان تحت أنقاض العقار المنهار بـ"قصر النيل"

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن "حارس العقارالمنهار في شارع قصر النيل وسط القاهرة أكد أن هناك شخصين لا يزالان تحت الأنقاض، وقوات الحماية المدنية تتعامل مع الموقف، وجرى اتخاذ قرار احترازي بإخلاء سكان العقار المجاور، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار والمجاورله".

وأكد المحافظ أن "غرفة العمليات تلقت بلاغا في تمام الساعة 10:30 صباحا بانهيار جزء من العقاررقم 50 بشارع قصر النيل، وعلى الفورانتقلت كل الأجهزة، وتبين أن العقار يتكون من أرضي و4 طوابق، وبه مكاتب إدارية وصرافة ومعرض للموبيليات وآخر للملابس".

وأضاف "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار ten، أنه "تبين سقوط الدور الثاني والثالث والرابع على الطابق الأول، وتعاملت الأجهزة الأمنية على الفوروتم إنقاذ 14 مواطنا كانوا متواجدين بالعقار، وهم العاملين بالمكاتب الإدارية وأحد السكان"، مؤكدا أن "هناك 4 مصابين باختناق وكسور"

وأكد محافظ القاهرة أن "اللجنة أشارت إلى أن الإنهيارمفاجئ ولم يكن هناك أي أعمال حفر في محيطه أو أي أعمال إنشائية".

وأوضح أنه" جرى تسكين العائلتين المتضررتين من انهيار العقار بحي الأسمرات ، وهناك لجان هندسية بصفة مستمرة تعاين العقارات في القاهرة، وإذا أشارت اللجنة بوجود خطورة في أحد العقارات يتم التعامل معه بشكل فوري.