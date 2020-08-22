محافظ دمياط تتابع سير امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا مع عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، للاطمئنان على سير عملية امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة والتي انطلقت اليوم السبت بـ10 لجان.

وأكدت المحافظ أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة الطلاب والمشرفين على العملية الامتحانية، وضرورة ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي.

ومن جانبه، أوضح عثمان أن 70 طالبا وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية، اليوم، مؤكداً أن مديرية التربية والتعليم أنهت كل الاستعدادات، حيث من المقرر أن يؤدي امتحانات الدور الثاني 960 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية.