جامعة مطروح تخصص معامل الحاسب في كليتي التربية والسياحة للتنسيق

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، بدء استقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وذلك من التاسعة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا.

وقال "النجار" إن الجامعة خصصت معامل الحاسب الآلي بكليتى التربية والسياحة والفنادق لتسجيل طلاب المرحلة الأولى لرغباتهم إلكترونيًا، والتى تستمر فى الفترة من 22 حتى 26 من أغسطس الجاري.

ودعا النجار الطلاب المترددين على المعامل الجامعية بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة فيروس كورونا، من ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد بين الطلاب، وعدم التكدس خلال الدخول والخروج، والآليات الخاصة في التعامل مع الأجهزة بالمعامل، حفاظًا على سلامة الطلاب.

وأضاف النجار أنه يمكن للطالب تسجيل رغباته على مدار 24 ساعة من خلال حاسبه الشخصي، كما يمكنه تعديل رغباته أكثر من مرة، حيث يعتمد الموقع آخر تعديل جرى تسجيله، ويتيح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب تقديم قوائم كاملة بأسماء جميع الكليات، والمعاهد التي تقبلها الشعب المختلفة، وذلك خلال استيفاءه لـ75 رغبة المخصصة له، وسيجرى إعلان نتيجة ترشح الطلاب على الموقع نفسه، الذي سجلوا رغباتهم عليه.

جدير بالذكر أن الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى، بالشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر، وفي الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر، وفي الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر، ويتم التقديم بها إلكترونيًا من خلال موقع الوزارة: http://tansik.egypt.gov.eg.