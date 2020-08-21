رئيس جامعة مطروح: إنشاء أول كلية طب لتحقيق حلم الأهالي

أعلن الأستاذ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح عن الإعداد لإنشاء أول كلية طب فى مطروح لتحقيق حلم أهالى مطروح لخدمة القطاع الطبى.

‏وقال "النجار"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن جامعة مطروح تسعى الآن بجدية لتحقيق هذا الحلم لأهالي مطروح في إنشاء كلية الطب جامعة مطروح، مشيرًا إلى أنه تم انتهاء جميع لوائح الكلية تمهيدًا للموافقة عليها.

وأضاف "النجار" أن الجامعة أجرت دراسة لإنشاء مجمع طبي على مساحة 14 فدانًا بجوار مبنى الجامعة بالكيلو 9، وسيكون بداخله كلية الطب، معربًا عن آماله أن ينفذ في هذا المكان، لأنه يحقق آمالًا كبيرة لمطروح ويخدم أهلها، ويساهم في النهوض بالقطاع الطبى بمطروح.

وقال "ما يحزنني أن أرى أهالي مطروح يسافرون من أماكن بعيدة، مئات الكيلومترات ويأتون من مدن السلوم، وسيوة، وبرانى للسفر إلى الإسكندرية أكثر من 600 كيلو للعلاج هناك ومعهم حالات مرضية، وتكبدهم مشقة السفر والمصاريف الباهظة بهدف العلاج والبحث عن خدمة طبية لأبنائهم، وهؤلاء هم أهلنا ونحن نريد راحتهم وخدمتهم فى دعم القطاع الطبى على أرض محافظة مطروح بإنشاء كلية ومجمع طبى متكامل يقدم خدمات تعليمية فى المجال الطبى وخدمات فى القطاع الصحى للكشف والعلاج لأهالى مطروح فى مختلف مراكز ومدن المحافظة والقرى والنجوع.

ولفت "النجار" إلى أن جامعة مطروح تشارك فى القوافل الطبية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية لتقديم الخدمات الطبية لأهالى مطروح بجانب خدمة التوعية فى مجال الصحة، بالإضافة إلى المشاركة فى المبادرات الرئاسية فى ذات المجال ومنها مبادرة "100 مليون صحة" بالإضافة إلى التوعية الصحية للمرأة والطفل.