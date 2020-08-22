استرداد 4400 متر من أملاك الري والصرف في حملات مكبرة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، ورئاسة مجلس مركز ومدينة المحلة، من شن سلسلة من الحملات المكبرة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات، لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بنطاق قرى الوحدات المحلية التابعة للمركز، حفاظًا على هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأكد اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، استرداد 4400 متر من أملاك الري والصرف، أزيلت خلاها 100 حاله تعدٍ، بواقع 52 حالة على صرف بشبيش، و48 حالة تابعة لري بحري زفتى، وتضمنت الإزالات أكشاكًا ومباني و حظائر وأسوارًا.

وأشار رئيس المدينة العمالية إلى عدم وجود أي تهاون مع أي مخالفات، وردع المخالفين بإحالتهم للنيابات العسكرية مباشرة .