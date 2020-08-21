الغربية: مسجل شقي خطر يطلق النار على والده: حاول منعه من التشاجر

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، من إلقاء القبض على مسجل شقي خطر أطلق النيران على والده، لمنعه من التشاجر مع بعض الأشخاص بشوارع قرية العزيزية بمركز سمنود.

وجرى نقل الأب بسيارة إسعاف، إلى قسم الطوارئ بمستشفى سمنود العام.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد أحمد العدروسي مأمور قسم مركز سمنود، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية العزيزية، بإصابة "أشرف . م . ال" بجرح في الرأس، بعد أن أطلق نجله ويدعى "يوسف . ا . ال" الشهير بإصلاح (مسجل خطر) عليه النيران، بسلاحه الناري وفر هاربا.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة العقيد خالد عبد الجواد رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من مباحث قسم مركز سمنود إلى محل البلاغ.

وكشفت التحقيقات الأولية، برئاسة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز سمنود، عن أن الأب حاول منع نجله المتهم من التشاجر مع بعض الأشخاص كان بينهم خلافات سابقة، فأطلق عليه ابنه النيران.