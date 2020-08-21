وكيل "زراعة الغربية" يتفقد حقول الزراعات الصيفية

أجرى المهندس علي عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم، جولة تفقدية بالزراعات الصيفية، بالتزامن مع الاستجابة لمطالب المزارعين لزيادة المساحة المنزرعة بالقطن، وخصوصا صنف "جيزة 94" والذي يطالب المزارعين بتعميمه.

ووصلت مساحة الأرض المنزرعة هذا العام 8 آلاف و566 فدانا، بنطاق قرى مركز المحلة الكبرى.

كما أوصى وكيل الوزارة، بضرورة اتباع التوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية، فضلا عن شن حملات مكبرة للعمل على تطهير المصارف الزراعية في المحافظة.

كما تفقد وكيل وزارة الزراعة محصول الأرز والذرة الشامية، موجها بأهمية متابعة محصول الأرز.

وأشار مدير إدارة المحلة الكبرى، إلى أن محصول القطن هذا العام يبشر بإنتاجية عالية، حيث أن النبات الواحد من القطن وصل قوة الحامل الثمري به لعدد من 46 لـ52 لوزة.