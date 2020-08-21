إزالة 3260 تعديا على الأراضي في الغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، أسفرت عن إزالة 3260 تعديًا منذ بدء التنفيذ في 16 مارس وحتى 20 أغسطس.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه جرى إزالة 885 تعديا على الأراضي الزراعية بمساحة 45 فدانا و 22 قيراطا، و5 أسهم، وإزالة 774 مخالفة بناء بمساحة 95 ألفا و305 أمتار، بالإضافة إلى إزالة 1601 تعديًا على أراضي أملاك الدولة بمساحة 339 ألفا و478 مترا مربعا.