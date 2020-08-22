ورشة عمل عن اكتشافات آثار مصر العليا خلال 5 سنوات بجامعة الأقصر

أعلنت جامعة الأقصر، عن تنظيم قسم الإرشاد السياحي لورشة عمل افتراضية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك بعنوان "مصر العليا.. الاكتشافات الأثرية خلال الخمس أعوام الماضية".

وأضافت جامعة الأقصر، أنه من المقرر أن يشارك في فعاليات ورشة العمل الافتراضية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، كل من الدكتور كريستيان لوبلا رئيس البعثة الفرنسية بطيبة الغربية، ومدير البحوث بالمركز القومي الفرنسي للبحوث العلمية، ورئيس صندوق حماية الرمسيوم، والدكتور فردريك كولا مدير معهد علم المصريات بجامعة ستراسبورغ بفرنسا، والدكتور ديمتري لابوري مدير الأبحاث في المؤسسة الوطنية البلجيكية للبحث العلمي ورئيس قسم الاثار بجامعة لييج ببلجيكا، والدكتور أحمد عبيد أستاذ علم المصريات المساعد، ووكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب، جامعة الأقصر، والدكتور مصطفي الصغير مدير عام معابد الكرنك، والدكتور مؤمن سعد مدير بإدارة الآثار بمطار الأقصر الدولي والمدير السابق لقسم البحث العلمي بالكرنك، ويدير ورشة العمل الدكتور محمد علي زين العابدين المدرس بقسم الإرشاد السياحي بالكلية.

من جانبها قالت الدكتورة صابرين جابر، عميد كلية السياحة والفنادق بالأقصر، إن الورشة ستُعقد يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر المقبل، الساعة السادسة مساءً، عبر منصة "Zoom"، مشيرًا إلى إتاحة رابط التسجيل والبث المباشر في الأول من سبتمبر عبر صفحة الكلية على "فيس بوك".