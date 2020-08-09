فتح باب التقدم لأداء الدراسات العليا عبر بوابة جامعة الأقصر

عقد الدكتور بدوي شحات، رئيس جامعة الأقصر، بالأمس، اجتماعًا بحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير الإدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بطلاب الدراسات العليا كما تم مناقشة مجموعة من القواعد الخاصة بالتسجيل والقيد لمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعى 2020-2021م.

وفي ذات السياق وافق رئيس جامعة الأقصر على فتح باب التقدم للقيد بمرحلة الدراسات العليا عن طريق بوابة الجامعة الالكترونية.

وشهدت كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، بالأمس، إجراء اختبارات القدرات لليوم الأول، لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2020-2021م.

وتابع الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس جامعة الأقصر سير الاختبارات، للأطمئنان علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشدد رئيس الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات بكل حزم وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الاختبارات، بحضور دكتوريوسف محمود، عميد كلية الفنون الجميلة، ودكتور محمود النوبي، وكيل كلية الألسن رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة اختبارات القدرات.