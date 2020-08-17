رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير امتحانات الدبلومة التربوية

تفقد الدكتور بدوى شحات بدوي، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، مقر كلية الحاسبات والمعلومات وذلك للإطمئنان علي سير امتحانات الدبلومة التربوية، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وخلال جولته التفقدية قام بالمرور علي مقار اللجان المختلفة.

وأكد "بدوي" تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بكل حزم، كما أكد علي تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب، حيث أن امتحانات الدبلومة التربوية بأقسامها المختلفة (الدبلومة العامة – الدبلومة الخاصة - الدبلومة المهنية)، بدأت يوم السبت الماضي 15/8/2020م، وسوف تستمر حتي يوم 7/9/2020م، وقد اتخذت الجامعة كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية قبل بدء الإمتحانات وسوف تستمر حتي نهاية الإمتحانات، كما قامت الجامعة بتخصيص غرفة عزل للطلاب في حالة وجود أي حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا المستجد أو في حالة إرتفاع درجة حرارة أي طالب، وذلك حرصاً من جامعة الأقصر علي سلامة الطلاب.

فيما في ذات السياق تواصلت فعاليات إمتحانات الدراسات العليا بكلية الأثار بالجامعة، حيث تابع سير الإمتحانات الدكتور منصور النوبى منصور عميد الكلية السابق، وذلك نيابة عن الدكتور بدوى إسماعيل عميد كلية الآثار، وبرفقته عدد من أعضاء هيئة التدريس، وتابع رئيس جامعة الأقصر، فعاليات إمتحانات الدراسات العليا لمرحلتى الماجستير والدكتوراه بكلية الفنون الجميلة، حيث أكد على تطبيق كافة الإجراءات بكل حزم، وذلك حرصاً من جامعة الأقصر على سلامة الطلاب أثناء تأدية الإختبارات.

وتفقد "شحات" مقار اللجان المختلفة الخاصة بإمتحانات الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه بكلية الفنون الجميلة.