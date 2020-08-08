استثناء مستشفى إسنا من العودة مرة أخرى لعزل مصابي كورونا بالأقصر

أعلن الدكتور حسام فتحي، المتحدث الرسمي باسم مستشفى إسنا التخصصي جنوب الأقصر، استثناء مستشفى إسنا للعودة مرة أخرى للعمل كمستشفى للعزل الصحي.

وقال فتحي، إنه بعد إعادة العرض والمناقشة على وزيرة الصحة فى قرار عودة مستشفى إسنا للعزل كاستمرارية لآلية التصدى لموجة ثانية من الإصابات. فقد تم العدول عن القرار.

وأكد أنه تم استثناء إسنا من ضمها لـ 20 مستشفى مخصصا للعزل في الفترة القادمة على مستوى الجمهورية، والاكتفاء بمستشفى العديسات فقط لعزل حالات كورونا بمحافظة الأقصر.

وأشار المتحدث الرسمي للمستشفى، إلى أنه جار فتحها واستقبال حالات الطوارئ من مستشفى الرمد والتي ستبدأ من الغد العمل في العيادات الخارجية والأقسام الداخلية، مضيفًا أنه يجري أيضًا استكمال استعدادات الانضمتم لمنظومة التأمين الصحي طبقا للجدول الزمني الذي تحدده وزارة الصحة.