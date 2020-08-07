أهالي الجزيرة بنواصر إسنا يستغيثون بمحافظ الأقصر: "أجهزتنا اتحرقت"

أطلق عدد من أهالي منطقة الجزيرة بقرية النواصر التابعة مركز إسنا، جنوب الأقصر، استغاثات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يناشدون فيها محافظ الأقصر ايجاد حل لمعاناتهم جراء انخفاض التيار الكهربائي، ونت يترتب عليه ضعف الإنارة وعدم القدرة على تشغيل الأجهزة المنزلية والذي تسبب فى حرق وتلف الأجهزة مثل "التلفاز، والمكيفات، والثلاجات، والغسالات" داخل المنازل.

ناصر سالم عبدالله، أحد أهالي القرية المطلقين للاستغاثات، قال إنهم قدموا شكاوى حتى الأن لم يتم النظر فيها، معبرًا عن استيائه الشديد من ضعف الكهرباء الأمر الذي أدى إلى حرق وتلف الأجهزة الكهربائية، فضلا عن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

وأضاف "سالم" أن مشكلة ضعف التيار تؤرق الأهالي، مشيرًا إلى أنه رغم معرفة مسئولى الكهرباء والمجلس المحلي للمدينة بالمشكلة إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا، معللين ذلك بعدم وجود مكان لوضع المحول الكهربائي الكبير الموجود بشبكة محولات أصفون.

وناشد الأهالي المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالتدخل السريع لحل المشكلة التي يعاني منها السكان، في ظل ارتفاع درجة الحرارة وضعف الكهرباء، وتم تقديم العديد من الشكاوى الورقية والشفاهية والمناشدات لإدارة كهرباء إسنا ورئاسة مدينة إسنا، لتوفير مكان لوضع محول الكهرباء الجديد، وحتى الآن المشكلة قائمة.