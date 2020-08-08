فتح قسم الطوارئ بمستشفى إسنا التخصصي جنوب الأقصر بعد نهاية العزل

شهد مستشفى إسنا التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر، ظهر اليوم، انطلاق العمل رسمياً وعودتها لاستقبال المواطنين بحالات الطوارئ عقب نهاية فترة العزل داخلها، وذلك لخدمة أكثر من نصف مليون مواطن من أبناء قرى ونجوع مدينة إسنا.

وقال وليد الضوي، مدير العلاقات العامة بالمستشفى، إنه تقرر فتح قسم الطوارئ لاستقبال الحالات من مختلف قرى ونجوع مدينة إسنا بعد نهاية فترة العزل رسمياً بالمستشفى، خلال الفترة الماضية بخروج كافة حالات الإصابة بكورونا وشفاؤهم تماماً، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح العشماوى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

ووجه مدير العلاقات العامة بمستشفى إسنا التخصصى، الشكر لكافة فرق العزل الصحى بالمستشفى خلال الفترة الماضية، والذين كان لهم دور كبير فى خدمة أبناء الصعيد وشفاؤهم من كورونا بجانب عدد من الأجانب المصابين بكورونا وقت تحويلها للعزل.

وأشار إلى أن رجال المستشفى من عمال وفرق تمريض وأطباء وموظفين قاموا بملحمة كبيرة فى خدمة أبناء الأقصر والصعيد خلال فترة العزل الصحي بمستشفى إسنا التخصصي.